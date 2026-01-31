Điều tra vụ tài xế ô tô 7 chỗ bị hành hung, ngã gục giữa đường ở Tây Ninh

Ngày 31/1, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ người lái xe bán tải hành hung tài xế ô tô 7 chỗ.

Vụ việc xảy ra lúc 11h55 ngày 30/1 trên tuyến đường tỉnh 825, đoạn gần cầu Ba Sa, xã Hòa Khánh.

Tài xế ô tô 7 chỗ ngã gục giữa đường sau khi bị hành hung. (Ảnh cắt từ clip)

Theo camera an ninh do người dân ghi lại, ô tô 7 chỗ và xe bán tải lưu thông cùng chiều trên ĐT825. Khi đến gần đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, hai xe dừng áp sát nhau.

Lúc này, hai tài xế bước xuống xe. Sau vài câu trao đổi, người lái xe bán tải bất ngờ lao vào, liên tục đấm, đá tài xế xe 7 chỗ, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Khi nạn nhân không còn khả năng kháng cự, đối tượng vẫn định tiếp tục hành hung nhưng bị người dân can ngăn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.