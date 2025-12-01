Công an Tây Ninh thông tin vụ người đàn ông lái ô tô tông chết em gái

Chiều 1/12, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979), ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Tấn Thành lái xe Lexus lao vào nhà tông chết em gái. (Ảnh cắt từ clip)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 11h30 ngày 30/11, tại ấp Thuận Tây, do mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Tấn Thành lái ô tô hiệu Lexus biển kiểm soát 70A-413.38 đâm thẳng vào người chị N.T.H. (SN 1976), chị N.T.B.S. (SN 1983) và chị N.T.B.N. (SN 1981) gây thương tích nặng cho chị S., rồi bỏ trốn.

Sau đó, chị S. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Được biết, Thành và 3 người này là anh, chị, em ruột.

Ngay sau đó, hình ảnh vụ việc được đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận.

Nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã tổ chức truy bắt Nguyễn Tấn Thành. Đến 13h cùng ngày, Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh.

Vụ việc đang được củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Trước đó, hồi tháng 10 tại tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ người đàn ông lái ô tô tông chết người trong quán nhậu rồi bỏ trốn.

Cụ thể, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang khai vào khuya ngày 7/10, anh ta xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999, trú cùng thôn) tại quán nhậu O.N.N thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương. Trong lúc xô xát, Sang lấy dao trong quán rượt đuổi đánh S., nhưng được mọi người can ngăn nên dừng lại.

Một lúc sau, thấy S. đi sang quán X.N bên cạnh và có hành động khiêu khích, Sang lái ô tô 7 chỗ màu trắng BKS 77A-31224 lùi lại khoảng 3-4 m, leo lên dải phân cách rồi lao thẳng vào quán X.N, tông trúng S. và bà L.T.Q. (SN 1970, mẹ chủ quán) đang đứng bên trong.

Cú va chạm khiến S. bị gãy xương đòn, còn bà Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng không qua khỏi, tử vong lúc 23h cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, truy tìm và vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn xuống khu vực đầm Trà Ổ (xã Bình Dương). Đến khoảng 5h ngày 8/10, Sang ra cơ quan công an đầu thú.