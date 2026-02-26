Xem nữ đô vật Nguyễn Anh Thơ đấu 'quỷ lùn' Đào Hồng Sơn

(VTC News) -

Không chọn cách du xuân thông thường như nhiều bạn trẻ, Nguyễn Anh Thơ (sinh năm 2002, quê Bắc Ninh) lại gây chú ý khi liên tục xuất hiện tại các lễ hội đầu năm để bước lên sới vật.

Hình ảnh cô gái trẻ thi đấu với nhà vô địch SEA Games, "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn, tại Lễ hội truyền thống thôn Đoài Xuân Bính Ngọ 2026 tại quê nhà Bắc Ninh nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

“Lúc đầu, em cũng hơi sợ và ngại ngùng khi nữ đấu với nam, nhưng khi bước vào sới và so tài với các đô thì chỉ tập trung vào chuyên môn, không còn lo lắng nữa. Được mọi người chú ý nhiều đến vậy cũng rất thú vị”, Anh Thơ cho biết.

Video: Màn so tài giữa Anh Thơ và Hồng Sơn. (Nguồn: Đào Hồng Sơn/Facebook)

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m72 cùng ngoại hình sáng, Anh Thơ sớm gây ấn tượng khi tham gia thi đấu tại lễ hội truyền thống thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. Không chỉ thi đấu đô vật, cô còn có lợi thế ở bộ môn bóng chuyền nhờ thể hình khỏe khoắn.

Từ nhỏ, Anh Thơ đã được đào tạo bài bản trong môi trường vật chuyên nghiệp trước khi quyết định chuyển hướng sang bóng chuyền. Hiện cô thi đấu cho một câu lạc bộ tại Bắc Ninh, đồng thời vẫn đều đặn góp mặt ở các sới vật truyền thống mỗi mùa lễ hội đầu xuân tại quê nhà và nhiều địa phương lân cận.

Nhờ tham gia liên tục các lễ hội xuân, Anh Thơ từng chia sẻ khoản thu nhập nhận được lên tới hơn 50 triệu đồng. Ngoài đấu vật, cô còn tham gia thi đấu bóng chuyền - hai môn thể thao gần như luôn xuất hiện trong các lễ hội vùng Kinh Bắc và khu vực lân cận.

Theo cô gái sinh năm 2002, số tiền kiếm được từ mùa hội đôi khi còn cao hơn cả thu nhập khi tập luyện thi đấu trước đây. Tuy nhiên, điều khiến cô gắn bó với sới vật không chỉ là tiền thưởng mà còn là niềm vui tinh thần.

Anh Thơ cho biết bản thân yêu thích vận động từ nhỏ và luôn muốn thử sức ở nhiều môn thể thao khác nhau.

Dù không thi đấu chuyên nghiệp, cô vẫn xem vật cổ truyền là cái duyên đặc biệt, đồng thời mong muốn góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống của các lễ hội Việt Nam.

Nữ đô vật thừa nhận ban đầu cô khá e dè khi thi đấu với nam giới, nhưng khi trận đấu bắt đầu, sự tập trung vào chuyên môn giúp cô gạt bỏ mọi áp lực. Việc được đông đảo khán giả chú ý mang lại cho cô nhiều trải nghiệm thú vị.