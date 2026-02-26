Từ 1/7, Bộ Công an rà soát các đối tượng phạm tội ở Việt Nam trốn ra nước ngoài

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 341 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ (Kế hoạch). Luật Dẫn độ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Tháng 12/2025, đối tượng truy nã Lê Văn Hùng (SN 1990, trú thôn 1 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú, chấm dứt thời gian lẩn trốn ở nước ngoài.

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng ban hành Kế hoạch với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ thực hiện công tác dẫn độ cũng như nhận thức của Nhân dân.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu, từ ngày 1/7, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội ở Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài và các đối tượng phạm tội ở nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam.

Cùng với đó, các đơn vị hướng dẫn lập, kiểm tra, gửi yêu cầu dẫn độ của Việt Nam đến nước ngoài và hướng dẫn lập, tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu dẫn độ của nước ngoài gửi đến Việt Nam và tổ chức thi hành các quyết định tiếp nhận, chuyển giao người bị dẫn độ; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình thi hành Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết...

Kế hoạch vừa được Thủ tướng ban hành cũng đặt ra nhiệm vụ tập trung vào rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dẫn độ; rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội; tổ chức thi hành các quyết định tiếp nhận, chuyển giao người bị dẫn độ...

Trong đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật (thời gian hoàn thành trước ngày 1/5).

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật; Nghị định của Chính phủ quy định về chi phí thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự... (trình Chính phủ trước ngày 30/4).

Các bộ ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ sẽ triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dẫn độ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội; biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết.

Tổ chức tập huấn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, quản lý thi hành án hình sự, cán bộ trực tiếp làm công tác dẫn độ, cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho Nhân dân.