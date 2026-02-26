Bắt gã thanh niên nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trong vòng chưa đầy 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng bắt giữ gã thanh niên đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, lúc 09h45 ngày 25/02, Công an phường Đông Hà tiếp nhận tin báo về tội phạm từ ông Hồ Sỹ Quý (Khu phố trưởng Khu phố 5, phường Đông Hà) với nội dung, khoảng 23h50 đêm 24/02 có vụ cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra tại nhà bà Phạm Thị Mỵ (SN 1947, trú tại Khu phố 5).

Trong lúc bà Phạm Thị Mỵ đang ngủ, một nam thanh niên lẻn vào nhà, dùng vũ lực đe dọa, khống chế bà ngay trên giường và cướp 01 (một) đôi bông tai bằng vàng 24k và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Hồ Tất Tân Toàn được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc mang tính chất manh động, Công an phường Đông Hà lập tức triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để thực hiện khám nghiệm hiện trường và các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến 12h30 ngày 25/02, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn kể trên là Hồ Tất Tân Toàn (SN 2001, trú tại Khu phố 5, phường Đông Hà).

Tại cơ quan điều tra, mặc dù ngoan cố nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hồ Tất Tân Toàn cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an cũng thu giữ các tang vật liên quan gồm 01 đôi bông tai vàng 24k và 1.274.000 đồng tiền mặt.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.