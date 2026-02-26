Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khoá XVI

Sáng 26/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tới dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ phường Hoàn Kiếm tới các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và trao đổi ý kiến với những người ứng cử.

Trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tích cực tham gia thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội bảo đảm các quyết sách được ban hành sát với thực tiễn hợp lòng dân có tầm nhìn chiến lược và có khả năng tổ chức thực hiện cao, cùng với Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cử tri Thủ đô, chịu sự giám sát của cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Đối với cử tri khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia đồng thời cũng là cực tăng trưởng trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cả nước.

Tôi đặc biệt coi trọng việc tiếp thu những ý kiến sâu sắc của cử tri, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những ý kiến đóng góp trực tiếp cho hoạch định các định hướng chiến lược hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị phát triển của Thủ đô và của cả nước.

Tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc chịu sự giám sát của cử tri. Báo cáo giải trình đầy đủ về việc thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn mối quan hệ gắn bó tin cậy giữa đại biểu và nhân dân cử tri", Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Với trọng trách trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là ứng cử viên đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri Thủ đô trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Tổng Bí thư cho biết thêm những ưu tiên trong chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện thể chế phát triển, nhất là thể chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về pháp luật, về cơ chế, về chính sách, về xây dựng, môi trường, quản trị quốc gia minh bạch, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, kiên định giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm tiêu cực, tham nhũng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong đó thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời các ý kiến của cử tri Thủ đô về kỷ cương pháp luật, về an toàn xã hội, về đạo đức công vụ và chất lượng quản trị nhà nước.

Trong quá trình đó, cùng với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội theo định hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phát huy đầy đủ vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia là cực tăng trưởng và là trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi ý kiến với những người ứng cử, cử tri Lê Cao Bằng đặt câu hỏi: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động, xin Tổng Bí thư cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa như thế nào để vừa bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển?

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời: "Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế phải là nhiệm vụ 'trọng yếu, thường xuyên'. Đây là bước phát triển quan trọng về tư duy, theo đó đối ngoại, hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, có tầm quan trọng hàng đầu; phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả cao, mục tiêu là giữ vững hòa bình để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển để nâng cao sức mạnh tổng thể của đất nước.

Trong giai đoạn tới, hoạt động đối ngoại của Việt Nam sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn, hiệu quả hơn vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Quan tâm đến vấn đề bảo vệ ô nhiễm môi trường trên địa bàn, cử tri Nguyễn Đình Đấu nêu câu hỏi: Tại lễ phát động tết trồng cây ngày 6 Tết vừa qua, Tổng Bí thư đã một lần nữa khẳng định việc bảo vệ môi trường là cấp bách, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, Đồng chí sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường?.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, tôi xác định rõ ba trọng tâm hành động: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát.

Thứ hai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật; nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài thì phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Và đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường, bởi bảo vệ môi trường trước hết là bảo vệ sức khỏe và đời sống của Nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế".

Bày tỏ đồng tình với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo thời gian qua, cử tri Lê Hoàn Châu nêu câu hỏi: Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, với vai trò đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư sẽ cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị thành thể chế pháp luật để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thực sự là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc như thế nào?

Quang cảnh hội nghị.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, đồng thời là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ cùng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba yêu cầu.

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài. Hai là, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ba là, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.