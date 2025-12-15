Đóng

Vụ Mr Pips: Phong toả 5.300 tỷ đồng, dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước

(VTC News) -

Chiều 15/12, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.

Nguyễn Ngọc
