Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Chiều 15/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để cho ý kiến, quyết định một số nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết thông qua: dự thảo Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố; dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương đang được tiếp tục kiện toàn, sắp xếp theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; một số mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện.

"Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác nhân sự, việc tổ chức các đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử, bảo đảm để cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương thực sự là đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho ý kiến rõ hơn về phạm vi, nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; bổ sung cơ chế phối hợp; lộ trình, mốc thời gian cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn trong giám sát.

Trên cơ sở kết quả phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban và cơ quan tham mưu, giúp việc phối hợp với các cơ quan tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ hoàn thiện phương án phân bổ ứng cử viên Trung ương về địa phương, cân nhắc thêm về tỷ lệ, cơ cấu ứng cử viên trung ương ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chú trọng các địa bàn trọng điểm, bảo đảm sự kế thừa, phát triển hợp lý đội ngũ đại biểu chuyên trách; đồng thời tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những người thực sự xứng đáng, tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng chuyển từ "khởi động" sang "hoàn thiện khung pháp lý", tạo hành lang thống nhất chuẩn bị cho các mốc công việc đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách chủ trì hoặc phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và quy trình luật định, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

"Trên hết, trước hết là lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đồng thời giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, sai sót", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.