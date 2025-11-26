Công bố danh sách 21 đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo phục vụ bầu cử

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 10996 gửi Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Văn phòng Quốc hội về việc đăng tải danh sách các đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo nhằm phục vụ bầu cử.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 28 của Thủ tướng về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó giao Bộ Nội vụ thực hiện công bố danh sách các đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Quốc hội.

Căn cứ Quyết định số 40/2025 của Thủ tướng quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo, xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trên cơ sở kết quả công bố các đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính đến ngày 20/11, Bộ Nội vụ tổng hợp danh sách các đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo.

Theo danh sách của Bộ Nội vụ, tổng số 21 đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo trực thuộc 10 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là sự kiện chính trị quan trọng và được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Cuộc bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Còn Nghị quyết số 1891 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI nêu rõ, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu, số lượng đại biểu ở địa phương là 283 đại biểu.