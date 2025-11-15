Phó Thủ tướng thường trực: Các bộ ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện công tác nhân sự

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đưa ra tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/11.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: VGP)

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng mọi mặt của công tác bầu cử, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm.

"Nghiêm túc thực hiện công tác nhân sự; bảo đảm thực hiện đúng theo định hướng của Bộ Chính trị và theo hướng dẫn; bảo đảm nhân sự chất lượng, đúng dự kiến, cơ cấu, thành phần, bảo đảm dân chủ", ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, đối với nhiệm vụ của các bộ, ngành và UBND các cấp, Chỉ thị giao Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực) chủ trì triển khai nhiều nhóm công việc quan trọng. Trong đó có: tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử và công tác thi đua khen thưởng; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; xác định đơn vị hành chính xã ở hải đảo để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND; đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện công tác bầu cử.

Bộ Công an được giao nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; phòng chống tấn công mạng, bảo vệ an ninh mạng và các hệ thống thông tin phục vụ bầu cử; cung cấp dữ liệu dân cư và hướng dẫn việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) trong quá trình lập danh sách cử tri.

Phó Thủ tướng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhiệm 2 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền ứng cử và bầu cử của công dân.

Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Công an xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm xác định đơn vị hành chính xã ở miền núi (để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND).

Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí kịp thời, đầy đủ; hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và kiểm tra việc quyết toán kinh phí bầu cử.

Bộ Y tế, chủ trì theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh; xây dựng phương án phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cần cung cấp cảnh báo sớm, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra trong thời gian bầu cử.

Chỉ thị của Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử, gắn chặt với công tác thẩm tra, xác minh lý lịch để bảo đảm tính liêm chính của người đại biểu

Thanh tra Chính phủ cũng cần chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử, không để tồn đọng, kéo dài gây mất ổn định.

Về phía các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về công tác tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương theo đúng Luật Bầu cử, chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của Trung ương.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đến nay, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử và đạt được nhiều kết quả. Các bộ ngành, địa phương đều có kế hoạch hành động; ban hành các hướng dẫn, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo...