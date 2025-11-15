Tổng Bí thư dự hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị về công tác bầu cử

(VTC News) -

Sáng 15/11, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tại điểm cầu chính (Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì và điều hành Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe đại diện các cơ quan trình bày các văn bản: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.