Chủ tịch Quốc hội: Cho ý kiến phương hướng nhân sự ĐBQH chuyên trách khóa XVI vào tháng 11

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, diễn ra sáng 15/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt, yêu cầu phải có sự tập trung, đồng bộ, ngay từ bây giờ.

Đánh giá trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu, song Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vẫn bộc lộ một số tồn tại.

Cụ thể như: Một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu; Ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt.

Liên quan đến việc tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội lưu ý xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị; chuẩn bị tài liệu đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu; bảo đảm công tác an ninh, an toàn thông tin; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, định hướng dư luận...

Nêu rõ Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc, bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa.

"Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện", Chủ tịch Quốc hội nói.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay trong tháng 9, 10 xây dựng dự thảo tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11.

"Xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tại phiên họp, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử. (Ảnh: quochoi.vn)

Bên cạnh việc làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ...), các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bám sát nội dung, tiến độ theo kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật; Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VneID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử...