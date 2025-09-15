Xây dựng dự thảo tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đề cập tại phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, diễn ra sáng 15/9.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. (Ảnh: Lâm Hiển)

Ông Lê Quang Tùng cho biết, tính đến ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Thủ tướng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.

Về công tác nhân sự, Tổng Thư ký Quốc hội thông tin, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đang xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu sẽ làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (dự kiến đầu tháng 11).

Các cơ quan cũng sẽ xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến (dự kiến giữa tháng 11).

Theo ông Lê Quang Tùng, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành lập Ban điều hành Trung tâm báo chí bầu cử tại Nhà Quốc hội; tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về các cuộc họp của các Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia và phổ biến thông tin tới công chúng về công tác bầu cử...

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng chuyên trang của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội; dự thảo Quy chế cung cấp thông tin và quản trị trang thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử để toàn thể cử tri và Nhân dân theo dõi, nắm bắt tình hình.

Tổng Thư ký Quốc hội cho hay, Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân xây dựng Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Bộ Công an đang triển khai xây dựng chỉ thị, kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; xây dựng dự thảo quy trình lập danh sách cử tri, kiểm tra tư cách cử tri, phát phiếu bầu cử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử; chỉ đạo tập trung triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Báo cáo của ông Lê Quang Tùng cũng nêu rõ, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã và đang thành lập Ban chỉ đạo, ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử.

Hiện nay, UBND đang thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc thành lập Ủy ban bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tập trung chỉ đạo thực hiện: công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; nghe báo cáo về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị; báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử Quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung.

Cụ thể: Dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ sau phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng xem xét, thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, văn bản này đã được xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.