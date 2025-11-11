Dự kiến 80-90 đại biểu Quốc hội khóa XVI là Ủy viên Trung ương Đảng

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1891 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, tổng số ĐBQH khóa XVI là 500 người.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần ĐBQH ở Trung ương và địa phương.

Số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%).

Và được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị: các cơ quan Đảng 10 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở Trung ương) 145 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 15 đại biểu; Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) 13 đại biểu; Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng) 3 đại biểu; TAND Tối cao 1 đại biểu; VKSND Tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; MTTQ Việt Nam 25 đại biểu.

Số lượng đại biểu ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

ĐBQH ở địa phương được phân bổ dựa trên 2 cơ cấu: định hướng và hướng dẫn.

Trong đó, cơ cấu định hướng (179 đại biểu) là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử.

Gồm: lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn ĐBQH 34 đại biểu; ĐBQH hoạt động chuyên trách 55 đại biểu; MTTQ Việt Nam 28 đại biểu; đại biểu tôn giáo 6 đại biểu; Quân đội (Bộ Chỉ huy quân sự và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh) 14 đại biểu; Công an 9 đại biểu; TAND 5 đại biểu; VKSND 4 đại biểu; Sở Tư pháp 4 đại biểu; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện 10 đại biểu; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất 10 đại biểu.

Còn cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu (104 đại biểu) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức.

Trong cơ cấu này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử ĐBQH có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp.

Theo đó, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 80-90 người (16-18%), trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Đại biểu là người ngoài Đảng 25-50 đại biểu (5-10%). Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu (10%). Đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu (32%).

Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số. Chú ý đến các dân tộc ít người chưa tham gia ĐBQH. Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là phụ nữ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm bầu đủ số lượng 500 đại biểu, đáp ứng tiêu chuẩn ĐBQH, có cơ cấu phù hợp, là người tiêu biểu đại diện cho các ngành, các giới và các tầng lớp Nhân dân; không nên kết hợp nhiều cơ cấu đối với một đại biểu.

Dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết, dự kiến phân bố số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố theo 3 nguyên tắc.

Thứ nhất, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất là 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

Thứ hai, số lượng đại biểu tiếp theo được tỉnh theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số ĐBQH dự kiến được bầu là 500 đại biểu.

Thứ ba, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất là 7 đại biểu.

Dự kiến phân bố số đại biểu Trung ương về ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc: Đoàn ĐBQH có 7-10 đại biểu thì có 3-4 đại biểu Trung ương; Đoàn ĐBQH có 11-15 đại biểu thì có 5-6 đại biểu Trung ương; Đoàn ĐBQH có 16-17 đại biểu thị có 7-8 đại biểu Trung ương; Đoàn ĐBQH có 18-19 đại biểu thị có 8-9 đại biểu Trung ương; Đoàn ĐBQH có 21 đại biểu thì có 9-10 đại biểu Trung ương; Đoàn ĐBQH có 32-38 đại biểu thì có 15-17 đại biểu Trung ương.

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI ở các tỉnh, thành phố: