Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

(VTC News) -

Sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Quốc hội đương nhiệm có 8 người, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch Quốc hội.

7 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông/bà: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan, Đỗ Văn Chiến.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang. Ông có trình độ Kỹ sư Nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, ông Chiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào Sơn Dương; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương; Phó Trưởng Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó, ông giữ cương vị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (2/2015 - 4/2016) rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (4/2016 - 1/2021).

Ngày 12/4/2021, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 16/5/2025, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố sáng 4/11/2025, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.