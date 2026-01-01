Bắt 42 đối tượng, thu 'kho' vũ khí, 30.000 viên đạn: Bộ Công an gửi thư khen

Ngày 1/1/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Các loại súng quân dụng thu giữ khi phá chuyên án.

Lãnh đạo Bộ được báo cáo thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn, xảy ra trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố, bắt 42 đối tượng, thu giữ 88 khẩu súng các loại, gần 30.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Thư khen của Bộ Công an nêu rõ đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; là điển hình trong thực hiện phương châm "tích cực phòng ngừa", "chủ động tấn công" ngăn chặn nguồn phát sinh các loại tội phạm.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án có ý nghĩa, giá trị rất thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Các loại vũ khí quân dụng thu được khi bắt giữ các đối tượng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia phá án; đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Trước đó, ngày 25/12/2025, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Cơ quan công an xác định đường dây buôn bán vũ khí này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TPHCM) điều hành. Để vận hành đường dây, 2 đối tượng trên liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Từ ngày 15-24/12/2025, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tang vật thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su…, cùng nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.