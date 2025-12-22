Bộ Công an với các hoạt động tri ân, an sinh xã hội tại Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 22/12, tại huyện Yên Thành, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và cấp ủy, chính quyền địa phương long trọng tổ chức Lễ hoàn thổ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ và Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Thành sau thời gian đầu tư nâng cấp, tu bổ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đền thờ Liệt sĩ xã Yên Thành được xây dựng từ năm 2013, là nơi ghi danh 3.340 liệt sĩ của huyện Yên Thành cũ, nay thuộc địa bàn 9 xã. Công trình là địa chỉ tâm linh có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Dự án nâng cấp, tu bổ Đền thờ và Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Thành được triển khai từ ngày 23/9/2025 với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do Bộ Công an và VietinBank tài trợ. Các hạng mục được cải tạo đồng bộ, góp phần nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa của công trình, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các đại biểu làm Lễ đổ móng công trình tại Trung tâm công tác xã hội Đô Lương (Nghệ An).

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức Lễ đổ móng, lên tường công trình nhà ở và nhà ăn tại Trung tâm Công tác xã hội Đô Lương (Nghệ An). Công trình được khởi công từ ngày 29/10, nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc cho các đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường trách nhiệm xã hội, chung tay chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Công an đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tới Trung tâm và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Hiện Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An có 24 cán bộ, viên chức, người lao động, đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 66 trẻ em bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, trẻ thuộc diện chính sách và người khuyết tật. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.