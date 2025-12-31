Tách hồ sơ vụ chạy giảm án, làm rõ trách nhiệm cán bộ Viện KSND Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 31/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên toà xét xử Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") về tội “Đưa hối lộ” quy định tại các điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật hình sự; Hoàng Nam Liên về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại các điểm e, g khoản 2 Điều 365 Bộ luật hình sự và tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Lê Cao Tâm về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Sau khi đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội đưa hối lộ; Hoàng Nam Liên bị tuyên phạt 3 năm tù về các tội môi giới hối lộ và đánh bạc; Lê Cao Tâm bị xử phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Vi "ngộ" và 2 bị cáo Hoàng Nam Liên và Lê Cao Tâm tại phiên toà xét xử sơ thẩm

Trong vụ án này, xét thấy ngoài vụ án khởi tố, ngoài hành vi của các bị can đã khởi tố thì vụ án trên còn có dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người liên quan là cán bộ cơ quan tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Vì vậy, ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 19128/QQĐ-CSHS, tách hành vi và tài liệu liên quan đến hành vi “Nhận hối lộ” đối với ông P.Q.H - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua" - SN 1976, trú tỉnh Thanh Hóa) bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội “Giết người” và tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công An).

Quá trình chấp hành án, do có mâu thuẫn, Nguyễn Ngọc Hòa sử dụng lưỡi kéo sắt đâm phạm nhân Đỗ Công Thức tử vong. Ngày 26/8/2008, Nguyễn Ngọc Hòa bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tù chung thân. Quá trình chấp hành án, Nguyễn Ngọc Hòa chuyển qua nhiều trại giam để chấp hành án, hiện nay đang chấp hành án tại Trại giam số 03 - Bộ Công an (đóng tại tỉnh Nghệ An).

Vi "ngộ" do có mối quan hệ anh em xã hội thân thiết với Hòa “chua” nên thông qua Hoàng Nam Liên (SN 1966, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đưa hối lộ cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh Nghệ An để chạy giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa “chua”.

Nguyễn Văn Vi nhiều lần chuyển tiền cho Hoàng Nam Liên với tổng số tiền 350 triệu đồng nhằm mục đích tác động để Hòa “Chua” được giảm án. Quá trình điều tra xác định, Hoàng Nam Liên nhận toàn bộ số tiền trên từ Vi.

Trong đó, Liên khai đưa cho ông P.Q.H - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, số tiền 280 triệu đồng để nhờ can thiệp, xin giảm án cho phạm nhân Nguyễn Ngọc Hòa. Số tiền còn lại, Hoàng Nam Liên chiếm giữ và sử dụng cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, ông P.Q.H. không thừa nhận việc này.

Không chỉ dừng lại ở hành vi môi giới hối lộ, Hoàng Nam Liên còn bị xác định đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024, với tổng số tiền dùng để cá cược là 5,85 triệu đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định của pháp luật.