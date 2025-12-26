An ninh thắt chặt trong phiên tòa xét xử vợ chồng giang hồ Vi 'ngộ'

(VTC News) -

Sáng 26/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ Vi) cùng trú phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế".

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 8h, an ninh được thắt chặt tại phiên tòa, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cơ động, an ninh của Công an tỉnh Thanh Hóa bảo vệ phiên tòa.

An ninh tại phiên toà được thắt chặt.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố đối với vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ (phường Hạc Thành) gây thiệt hại cho nhà nước 231 triệu đồng.

Ngoài tội "Trốn thuế", Nguyễn Văn Vi còn bị khởi tố về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Được biết, Vi "ngộ” là một đại ca có tiếng trong giới ngầm xứ Thanh, là người cầm đầu nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê và cho vay nặng lãi. Tên tuổi của Vi "ngộ" trong giới xã hội đen không thua kém gì Nguyễn Anh Tuấn - tức Tuấn "Thần Đèn".

Vợ chồng Nguyễn Văn Vi tại phiên toà xét xử sơ thẩm

Tháng 11/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một sới bạc do Vi "ngộ" tổ chức. Tại chiếu bạc, công an bắt giữ 20 người tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, Vi bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đến tháng 2/2010, Vi ra đầu thú. Tháng 7/2010, TAND huyện Hà Trung (cũ) mở phiên tòa xét xử vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Vi có biểu hiện bất thường về tâm thần. Theo đề nghị của gia đình bị cáo, tòa phải tạm đình chỉ phiên tòa.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2012, TAND huyện Hà Trung cũ nhiều lần đưa vụ án ra xét xử, nhưng Nguyễn Văn Vi đều xuất trình hồ sơ và bệnh án đang điều trị tâm thần tại các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương. Vi "ngộ” cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, khi thường xuyên chia sẻ về khối tài sản lớn gồm nhà cửa, trang trại và các mối quan hệ xã hội.