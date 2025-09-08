Mạnh ‘gỗ’ thao túng kiểm lâm, quân sư cho Vi ‘ngộ’ thế nào?

(VTC News) -

Trong giới giang hồ xứ Thanh, cái tên Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”, SN 1974, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) từ lâu được gắn với danh xưng “người phán xử” với quyền lực ngầm tuyệt đối và bộ óc luôn sẵn nhiều thủ đoạn tinh vi.

Mặc dù là ông trùm có tiếng tăm trong thế giới ngầm Thanh Hoá, Mạnh “gỗ” không tạo thanh thế bằng những cuộc đua biệt thự, xe sang hoặc khoe mẽ trên mạng xã hội mà chọn sống ẩn minh, kín tiếng và duy truy trì quyền lực trong giới bằng sự lọc lõi, cáo già.

Trước khi bị khởi tố, Mạnh "gỗ" là trùm giang hồ với quyền lực ngầm tuyệt đối, được mệnh danh là "người phán xử" trong thế giới ngầm xứ Thanh. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Mạnh “gỗ” trở thành "quân sư", giữ vai trò then chốt trong việc điều hành các hoạt động phi pháp của Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, SN 1981, trú tại phường Hạc Thành) - trùm giang hồ hung hãn, nổi danh với sự liều lĩnh và đàn em đông đảo. Sự kết hợp của một kẻ mưu cao, nhiều quan hệ và một kẻ bạo liệt, nhiều tay chân đã tạo thành cặp bài trùng đáng sợ, thao túng nhiều lĩnh vực làm ăn ngầm tại Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong chưa đầy hai tháng, lực lượng chức năng lần lượt bắt giam cả hai "ông trùm số má" bậc nhất ở địa phương là Vi “ngộ” và Mạnh “gỗ”. Đây được coi là bước ngoặt lớn trong nỗ lực triệt phá những băng nhóm tội phạm có tổ chức, vốn len lỏi và che giấu dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.

Trong đó, nổi bật nhất là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, được dùng như bình phong để che giấu các hoạt động phạm pháp, từ buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, cho vay nặng lãi đến trốn thuế.

Vi “ngộ” hung hãn nhưng không mưu cao như Mạnh “gỗ”. Mọi đường đi nước bước, cách hợp thức hóa dòng tiền, che đậy chứng từ, thậm chí xây dựng quan hệ để lách luật đều do Mạnh “gỗ” bày ra.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Mạnh “gỗ” là bộ não thực sự của băng nhóm, kẻ ngồi sau bàn cờ để chỉ đạo và tư vấn, đảm bảo cho Vi “ngộ” mở rộng thế lực. Chính nhờ sự kết hợp ấy, băng nhóm này đã tồn tại trong nhiều năm, gây ra nhiều hoạt động phi pháp.

Có "quân sư" như Mạnh "gỗ", Vi "ngộ" thực hiện nhiều hành vi phạm pháp cho đến khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Một trong những thủ đoạn nổi bật của băng nhóm Vi “ngộ” là cho vay nặng lãi trá hình. Những khoản vay với lãi suất cao gấp nhiều lần quy định được tung ra, nhắm vào những người dân cần tiền gấp, thiếu hiểu biết hoặc sa vào khó khăn tài chính.

Khi con nợ không thể trả đúng hạn, lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân, chúng liền dùng các biện pháp khủng bố tinh thần, từ gọi điện, nhắn tin đe dọa đến bôi nhọ trên mạng xã hội, thậm chí trực tiếp đe dọa tính mạng gia đình nạn nhân. Đây chính là chiêu thức khiến nhiều người dân rơi vào vòng xoáy nợ nần tuyệt vọng.

Điều tra của Công an Thanh Hóa cũng chỉ ra rằng, tại Công ty Mạnh Tùng Petro, những kẻ tội phạm bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả, xuất khống hóa đơn VAT nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất minh. Những con số này không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn chứng minh mức độ tinh vi của thủ đoạn mà Mạnh “gỗ” tư vấn.

Một trong những “mặt trận” quan trọng thể hiện sự thao túng của Mạnh “gỗ” chính là ĩnh vực lâm sản. Với biệt danh “người phán xử”, Mạnh không chỉ can dự vào giải quyết tranh chấp giang hồ mà còn trực tiếp chi phối nhiều lãnh đạo kiểm lâm ở một số địa bàn trọng yếu của Thanh Hóa.

Năm 2023, nhóm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh (trú tỉnh Thanh Hoá) góp vốn buôn gỗ Samu (loại gỗ quý hiếm, cấm kinh doanh) từ Lào về Việt Nam. Để những chuyến hàng này trót lọt, chúng tìm đến Mạnh “gỗ” nhờ đứng ra lo việc.

Với mạng lưới quan hệ rộng, Mạnh nhanh chóng sắp xếp cho Lê Đình Trình liên hệ với cháu ruột là Trần Văn Quang, báo ngày giờ các chuyến xe gỗ đi qua, đồng thời quy định mức tiền lo lót. Trình chuyển cho Quang tổng cộng 3,2 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Quang thay mặt Mạnh chuyển cho Phạm Văn Biên, lúc đó là Trạm trưởng Kiểm lâm Tân Thành (hạt Thường Xuân) để bảo đảm các chuyến xe được qua trạm an toàn, không bị kiểm tra.

Không dừng lại ở đó, Mạnh “gỗ” còn trực tiếp đặt vấn đề với Nguyễn Hữu Hậu, khi đó là Hạt trưởng Kiểm lâm Quan Sơn, nhờ tạo điều kiện cho các chuyến gỗ của mình và người quen đi qua trạm mà không bị kiểm tra.

Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Hữu Hải (Trạm trưởng Kiểm lâm Na Mèo) và Dương Đình Sơn – cán bộ trạm – bỏ qua cho các xe hàng mà Mạnh báo trước. Đây chính là mắt xích quan trọng cho thấy Mạnh không chỉ “quân sư” trên giấy tờ doanh nghiệp, mà còn trực tiếp thao túng lực lượng có chức năng bảo vệ rừng.

Bị khởi tố cùng Mạnh "gỗ" có nhiều người từng là cán bộ, lãnh đạo trong ngành Kiểm lâm Thanh Hoá. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngày 30/6, Nguyễn Văn Vi bị khởi tố, bắt tạm giam, mở màn cho chiến dịch triệt phá băng nhóm. Đến ngày 6/9, Nguyễn Văn Mai – kẻ được xem “người phán xử xứ Thanh” – cũng bị Công an khởi tố sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở. Hàng loạt chứng cứ, tài liệu được củng cố, chứng minh vai trò then chốt của hắn trong đường dây phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm do Vi “ngộ” cầm đầu.