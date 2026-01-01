Cháy lớn tại Thụy Sĩ: 40 người có thể đã thiệt mạng, nạn nhân từ nhiều quốc gia

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Italia hôm 1/1 cho biết thông tin họ nhận được từ cảnh sát Thụy Sĩ cho thấy khoảng 40 người có thể đã thiệt mạng, trong vụ cháy lớn tại khu nghỉ dưỡng Crans-Montana. Tuy nhiên trong họp báo chính thức, cảnh sát Thụy Sĩ mới chỉ xác nhận “vài chục người” đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Vụ nổ và hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Le Constellation, thuộc thị trấn trượt tuyết Crans-Montana, rạng sáng ngày 1/1/2026. Nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: AP)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 sáng theo giờ địa phương, khói bốc lên từ quán bar trong lúc đang diễn ra các hoạt động đón năm mới. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, song ngọn lửa lan nhanh khiến hàng trăm người bị ảnh hưởng.

Cảnh sát cho biết nhiều nạn nhân bị bỏng nặng. Các khoa hồi sức tích cực tại bệnh viện địa phương quá tải, buộc một số nạn nhân phải được chuyển khẩn cấp sang các bệnh viện ở những bang khác để tiếp tục điều trị. Lực lượng cứu hỏa từ khắp khu vực Valais được huy động tham gia công tác cứu nạn.

Giới chức Thụy Sĩ cho biết các nạn nhân nhiều khả năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, do Crans-Montana là một khu nghỉ dưỡng quốc tế nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong mùa trượt tuyết. Việc xác định danh tính, quốc tịch cũng như con số thương vong chính xác sẽ mất thêm thời gian.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát cho biết nguyên nhân chính xác của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán chưa được xác thực liên quan đến pháo hoa hoặc thiết bị trình diễn ánh sáng.

Toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường bị phong tỏa, đồng thời một vùng cấm bay tạm thời được thiết lập trên không phận Crans-Montana. Nhà chức trách kêu gọi người dân và du khách hết sức thận trọng trong những ngày tới, tránh các hoạt động không cần thiết có thể gây thêm áp lực lên hệ thống y tế vốn đang quá tải.

Một quan chức cảnh sát cho biết tất cả những người tham gia công tác cứu hộ và điều tra đều “bàng hoàng” trước thảm kịch đau lòng xảy ra ngay thời khắc đầu năm mới.