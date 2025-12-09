Khung cảnh tang thương bao trùm địa điểm xảy ra vụ cháy ở Indonesia

Theo cập nhật mới nhất tính đến 17h00 ngày 9/12 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại toà nhà văn phòng 7 tầng ở thủ đô Jakarta đã tăng lên 22 người. Trong đó, 7 thi thể nạn nhân được xác định là nam giới và 15 người còn lại là nữ giới. (Ảnh: Reuters)