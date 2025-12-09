Khung cảnh tang thương bao trùm địa điểm xảy ra vụ cháy ở Indonesia

Hiện trường vụ cháy tòa nhà văn phòng ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 9/12. (Video: CNA)
Theo cập nhật mới nhất tính đến 17h00 ngày 9/12 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại toà nhà văn phòng 7 tầng ở thủ đô Jakarta đã tăng lên 22 người. Trong đó, 7 thi thể nạn nhân được xác định là nam giới và 15 người còn lại là nữ giới. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát cho biết đám cháy bắt nguồn từ vụ nổ pin ở tầng một, sau đó lan lên các tầng trên, tạo ra đám khói mù mịt. Thời điểm đó, một số nhân viên đang ăn trưa trong tòa nhà, trong khi nhiều người khác đã ra ngoài. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh do Kompas TV phát sóng cho thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực tiếp cận tòa nhà để sơ tán người bị mắc kẹt, đồng thời đưa các túi đựng thi thể ra ngoài. Một số nhân viên cũng được thấy thoát xuống từ tầng cao bằng thang di động. (Ảnh: Metro TV)
Hầu hết nạn nhân dường như không bị bỏng và rất có thể đã tử vong do ngạt thở. Các thi thể được đưa đến bệnh viện cảnh sát để khám nghiệm pháp y. (Ảnh: EPA)
Cảnh sát trưởng khu vực trung tâm Jakarta, ông Kombes Susatyo Purnomo Condro thông tin lực lượng chức năng tiếp tục rà soát lại hiện trường sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và dọn dẹp sạch sẽ. (Ảnh: Reuters)
Mặc dù đám cháy đã được dập tắt, song lực lượng cứu hỏa vẫn đang triển khai hoạt động rà soát hiện trường để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong tòa nhà. (Ảnh: Getty)
Tòa nhà xảy ra vụ hoả hoạn là văn phòng của Terra Drone Indonesia - công ty cung cấp dịch vụ drone cho các hoạt động khảo sát trên không, với khách hàng trải dài từ ngành khai khoáng đến nông nghiệp. Theo trang web chính thức, đây là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Terra Drone Corporation của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)