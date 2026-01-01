Vietlott 1/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 1/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 1/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/1 - Xổ số Power 6/55 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/1/2026 - Vietlott Power 6/55 1/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người yêu thích nhờ luật chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot có giá trị lớn, thường lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tiến hành quay thưởng Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy mỗi tuần. Toàn bộ quá trình quay số được tổ chức công khai, minh bạch và chịu sự giám sát chặt chẽ theo quy định.

- Trong trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ cập nhật thông tin kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị và không được thanh toán tiền thưởng.

- Người trúng giải cần bảo quản vé cẩn thận, đảm bảo còn nguyên trạng, không bị rách, nhăn hay có dấu hiệu tẩy xóa. Sau đó, có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận thưởng theo quy định.

- Để đối chiếu kết quả chính xác và hạn chế nhầm lẫn, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tiến hành kiểm tra vé và thực hiện các bước lĩnh giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trực tiếp trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán vé ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận giải. Số tiền thắng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi xác nhận vé hợp lệ.

- Trong trường hợp xuất hiện khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra, xác minh vé, Vietlott có quyền tạm hoãn thanh toán giải thưởng. Việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số theo kết quả quay, với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ nếu chưa có vé trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cộng với 1 số đặc biệt, có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy theo cơ chế hiện hành.

- Ngoài hai giải Jackpot, hệ thống còn có các giải thưởng phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Giá bán mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 1/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.