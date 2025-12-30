Vietlott 30/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 30/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 30/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 30/12 - Xổ số Power 6/55 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/12/2025 - Vietlott Power 6/55 30/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 27/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/12/2025

Vietlott 27/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/12/2025

- Vietlott 25/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/12/2025

Vietlott 25/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/12/2025

- Vietlott 23/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/12/2025

Vietlott 23/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/12/2025

- Vietlott 20/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/12/2025

Vietlott 20/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút người chơi nhờ cách chơi dễ hiểu cùng cơ hội chinh phục giải Jackpot có giá trị rất cao, thường lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tổ chức quay số Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay thưởng minh bạch, công khai và được giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi chủ động theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị thanh toán và không được chấp nhận trả thưởng.

- Người trúng giải cần giữ vé ở tình trạng nguyên vẹn, không rách, không nhăn hay có dấu hiệu chỉnh sửa. Sau đó, có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu kết quả, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới kiểm tra vé và thực hiện các bước nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Khoản tiền trúng thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian không quá 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần tiến hành kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của vé, Vietlott có quyền tạm hoãn việc thanh toán. Việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số theo kết quả quay, với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy theo quy định hiện hành.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, hệ thống giải thưởng còn bao gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Giá bán mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Trong trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 30/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.