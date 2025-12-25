Vietlott 25/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 25/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 25/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 25/12 - Xổ số Power 6/55 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/12/2025 - Vietlott Power 6/55 25/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 23/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/12/2025

- Vietlott 20/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/12/2025

- Vietlott 18/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/12/2025

- Vietlott 16/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là hình thức xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot cực lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số Power 6/55 được Vietlott tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, toàn bộ quá trình diễn ra công khai và minh bạch.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Người trúng giải cần giữ vé cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách hay tẩy xóa, và có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để nhận thưởng.

- Để đối chiếu chính xác và tránh sai sót, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay mới kiểm tra kết quả và tiến hành thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán được ủy quyền, với hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh tính hợp lệ của vé, Vietlott sẽ tạm hoãn chi trả cho đến khi có kết luận cuối cùng, nhằm đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch cho người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho những vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, với mức tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy theo cơ chế tương tự.

- Các giải khác bao gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giá mỗi lượt vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Vé trúng nhiều giải sẽ chỉ nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều người cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 25/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.