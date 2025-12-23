Vietlott 23/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 23/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 23/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/12 - Xổ số Power 6/55 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/12/2025 - Vietlott Power 6/55 23/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách chơi đơn giản và giải Jackpot giá trị lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tổ chức quay số Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, toàn bộ quá trình đều được thực hiện công khai, minh bạch.

- Trường hợp có thay đổi về thời gian quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được chấp nhận chi trả trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Người trúng giải cần bảo quản vé cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách hay tẩy xóa, và có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để lĩnh thưởng.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới kiểm tra kết quả và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể làm thủ tục nhận thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán được ủy quyền, với hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra tính hợp lệ của vé, Vietlott sẽ tạm dừng chi trả cho đến khi có kết luận cuối cùng, nhằm đảm bảo minh bạch và quyền lợi cho người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé khớp đủ 6 số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy tương tự.

- Các giải khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giá vé Power 6/55 là 10.000 đồng mỗi lượt. Vé trúng nhiều giải chỉ nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều người cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 23/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.