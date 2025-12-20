Vietlott 20/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 20/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 20/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 20/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 20/12 - Xổ số Power 6/55 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/12/2025 - Vietlott Power 6/55 20/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 18/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/12/2025

- Vietlott 16/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/12/2025

- Vietlott 13/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/12/2025

- Vietlott 11/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người chơi quan tâm nhờ cách tham gia dễ hiểu và giải Jackpot có giá trị rất cao, thường lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số Power 6/55 được Vietlott tổ chức vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay thưởng minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé, giúp người chơi cập nhật thông tin kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Người chơi cần giữ vé ở trạng thái nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay chỉnh sửa, và có thể đến các điểm bán vé hoặc đại lý Vietlott ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận giải.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi tiến hành kiểm tra và nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể nhận giải tại trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền, với thời gian chi trả tối đa 5 ngày làm việc, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu có tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh vé trúng, Vietlott sẽ tạm hoãn chi trả cho đến khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, bắt đầu từ 30 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn như Jackpot 1.

- Các giải phụ bao gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng/lượt. Nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia đều theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 20/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.