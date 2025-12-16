Vietlott 16/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 16/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 16/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 16/12 - Xổ số Power 6/55 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/12/2025 - Vietlott Power 6/55 16/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 14/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/12/2025

- Vietlott 12/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12/12/2025

- Vietlott 10/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10/12/2025

- Vietlott 7/12, kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay ngày 7/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số của Vietlott được đông đảo người chơi lựa chọn nhờ cách chơi dễ hiểu và giá trị Jackpot có thể tăng lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình vận hành minh bạch và giám sát chặt chẽ.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ không được chấp nhận đổi thưởng.

- Người chơi cần bảo quản vé còn nguyên trạng, không rách nát, không nhàu hay chỉnh sửa, và có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận giải.

- Để đảm bảo thông tin chính xác, nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc quay số rồi mới tiến hành kiểm tra kết quả và thực hiện nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục lĩnh thưởng. Thời gian chi trả không quá 5 ngày làm việc, với hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh tính hợp lệ của vé, Vietlott sẽ tạm dừng trả thưởng cho đến khi có kết luận rõ ràng, nhằm đảm bảo công khai và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé khớp trọn bộ 6 số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy qua từng kỳ quay cho đến khi có người trúng thưởng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Hệ thống giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Vé Power 6/55 có giá bán 10.000 đồng/lượt. Nếu một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải thưởng có giá trị cao nhất. Trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 16/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.