Vietlott 14/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 14/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 14/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/12 - Xổ số Mega 6/45 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 14/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật kết quả.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng hoặc trực tiếp tại các điểm bán vé.

- Tất cả các kỳ quay Mega 6/45 đều được thực hiện bằng hệ thống tự động, dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độ chính xác cao nhất

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi tiến hành lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các điểm quan trọng sau:

- Điều kiện vé trúng: Chỉ vé do Vietlott phát hành hợp lệ và có bộ số trùng với kết quả quay thưởng mới được xác nhận trúng giải.

- Thời điểm mua vé: Vé phải được mua trước giờ quay tối thiểu 15 phút; những vé phát hành sau mốc này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng thưởng phải thực hiện thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời hạn quy định vé sẽ mất hiệu lực

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Những giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng được phép lĩnh thưởng trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, giúp người chơi tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

- Với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng giải phải đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục nhận thưởng, nhằm đảm bảo yếu tố an toàn và bảo mật thông tin.

- Việc chi trả giải thưởng của Vietlott được thực hiện công khai, đúng quy định và trong thời gian quy định, mang lại sự an tâm cho người chơi

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 của Vietlott phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị hạn chế hoặc cấm theo quy định.

- Tất cả giải thưởng đều được thanh toán bằng tiền Việt Nam, đồng thời người trúng thưởng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trường hợp mua vé thông qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần khai báo thông tin cá nhân chính xác để phục vụ việc xác thực và nhận thưởng, qua đó đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.