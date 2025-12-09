Vietlott 9/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 9/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 9/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 9/12 - Xổ số Power 6/55 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/12/2025 - Vietlott Power 6/55 9/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 6/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/12/2025

Vietlott 6/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/12/2025

- Vietlott 4/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/12/2025

Vietlott 4/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/12/2025

- Vietlott 2/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/12/2025

Vietlott 2/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/12/2025

- Vietlott 29/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 29/11/2025

Vietlott 29/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 29/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi Vietlott được nhiều người ưa chuộng nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot hấp dẫn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, thu hút đông đảo người tham gia.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình minh bạch, công khai và giám sát chặt chẽ.

- Mọi thông tin về thay đổi lịch quay sẽ được Vietlott cập nhật kịp thời trên website, ứng dụng và các điểm bán vé, giúp người chơi theo dõi dễ dàng và không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 có thời hạn nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé phải giữ nguyên trạng, không rách, tẩy xóa hay sửa chữa. Người chơi có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott ủy quyền trên toàn quốc để thực hiện thủ tục nhận thưởng.

- Nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi đối chiếu và nhận giải, nhằm đảm bảo kết quả chính xác và tránh nhầm lẫn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể nhận giải trực tiếp tại Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền, với thời gian chi trả tối đa 5 ngày làm việc. Việc nhận giải có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu của người chơi.

- Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại hoặc nghi ngờ liên quan đến vé trúng, việc chi trả sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác minh. Điều này đảm bảo quá trình trả thưởng minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho người sở hữu vé trùng khớp đủ 6 số, với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng giải.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng áp dụng cơ chế cộng dồn như Jackpot 1.

- Các giải phụ gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng; nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi sẽ chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 9/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.