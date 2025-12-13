Vietlott 13/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 13/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 13/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/12 - Xổ số Power 6/55 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/12/2025 - Vietlott Power 6/55 13/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số Vietlott được nhiều người ưa chuộng nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, thu hút đông đảo người chơi.

- Quá trình quay số Power 6/55 diễn ra lúc 18h00 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, đảm bảo minh bạch, công khai và được giám sát nghiêm ngặt.

- Trong trường hợp lịch quay có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo kịp thời qua website, ứng dụng và các điểm bán vé, giúp người chơi theo dõi và không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ được nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi kết quả được công bố. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị đổi thưởng.

- Người chơi cần giữ vé nguyên vẹn, không rách, không nhăn và không tẩy xóa. Bạn có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để nhận giải.

- Nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra và làm thủ tục nhận thưởng, nhằm đảm bảo kết quả chính xác và tránh sai sót không đáng có.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trực tiếp các văn phòng Vietlott hoặc đại lý ủy quyền để nhận giải. Việc chi trả sẽ hoàn tất trong tối đa 5 ngày làm việc và có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người trúng.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ của vé, Vietlott sẽ tạm hoãn chi trả giải. Quy trình này được tiến hành nhằm đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 con số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho tới khi có người thắng giải.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Các giải phụ gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng; nếu trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.