Vietlott 7/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 7/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 7/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/12 - Xổ số Mega 6/45 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 7/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo thuận lợi cho người chơi theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp lịch quay thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng và các điểm bán vé để mọi người kịp nắm thông tin.

- Các kỳ quay Mega 6/45 được vận hành hoàn toàn tự động và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả minh bạch, công bằng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý:

- Vé hợp lệ: Chỉ những tấm vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay mới được công nhận trúng giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; nếu mua muộn, vé sẽ áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần làm thủ tục trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời gian này vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Những giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể nhận trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng cho người chơi.

- Với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật tối đa.

- Vietlott chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng hạn, giúp người chơi hoàn toàn yên tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 của Vietlott phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý và không thuộc nhóm đối tượng bị hạn chế theo quy định.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế cũng như quy định pháp lý hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh và nhận thưởng được thuận tiện, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 7/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.