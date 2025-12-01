Vietlott 2/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 2/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 2/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/12 - Xổ số Power 6/55 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/12/2025 - Vietlott Power 6/55 2/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm Vietlott được ưa chuộng nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, thu hút đông đảo người tham gia.

- Các kỳ quay Power 6/55 diễn ra lúc 18h00 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình công khai và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch.

- Mọi thay đổi về lịch quay sẽ được Vietlott thông báo kịp thời qua website, ứng dụng và các điểm bán, giúp người chơi cập nhật đầy đủ và không bỏ lỡ cơ hội.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị nhận thưởng.

- Vé phải giữ nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay sửa chữa. Người chơi có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục lĩnh giải.

- Nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc mới kiểm tra vé và nhận thưởng, giúp tránh nhầm lẫn khi đối chiếu kết quả.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Với vé trúng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu người trúng.

- Nếu xuất hiện khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn về vé trúng, việc chi trả sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác minh và kết luận, nhằm bảo đảm minh bạch và quyền lợi người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho tới khi có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính + 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng tích lũy tương tự Jackpot 1.

- Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt; nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia thưởng theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 2/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.