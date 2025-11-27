Vietlott 27/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 27/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 27/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 27/11 - Xổ số Power 6/55 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/11/2025 - Vietlott Power 6/55 27/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 25/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/11/2025

- Vietlott 22/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 22/11/2025

- Vietlott 20/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/11/2025

- Vietlott 18/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một sản phẩm nổi bật của Vietlott, thu hút người chơi nhờ cách tham gia đơn giản cùng cơ hội trúng Jackpot lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình minh bạch, được giám sát nghiêm ngặt bởi các cơ quan chức năng.

- Trong trường hợp lịch quay thay đổi, Vietlott sẽ thông báo sớm qua website, ứng dụng và các điểm bán vé, giúp người chơi kịp thời nắm bắt và không bỏ lỡ kỳ quay nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực.

- Vé cần giữ nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi có thể đến trực tiếp các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott trên toàn quốc để nhận thưởng.

- Để đảm bảo đối chiếu kết quả chính xác, nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và tiến hành làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Với vé trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người trúng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn bất thường về vé, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính cộng 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt; nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất. Trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia tiền thưởng theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 27/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.