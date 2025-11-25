Vietlott 25/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 25/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 25/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 25/11 - Xổ số Power 6/55 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/11/2025 - Vietlott Power 6/55 25/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm nổi bật của Vietlott, thu hút nhiều người tham gia nhờ cách chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay thưởng Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình vận hành công khai và được giám sát chặt chẽ bởi các đơn vị chức năng.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng và tại các điểm bán hàng để người chơi chủ động theo dõi và không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi có thể đến các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott trên toàn quốc để nhận thưởng.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi vé trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn bất thường liên quan đến vé, việc trả thưởng sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính cộng 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn như Jackpot 1.

- Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt; nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia số tiền theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 25/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.