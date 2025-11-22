Vietlott 22/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 22/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 22/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 22/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 22/11 - Xổ số Power 6/55 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/11/2025 - Vietlott Power 6/55 22/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

- Vietlott 20/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/11/2025

- Vietlott 18/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18/11/2025

- Vietlott 15/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15/11/2025

- Vietlott 13/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những trò chơi nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia dễ hiểu và cơ hội trúng Jackpot có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 diễn ra lúc 18h00 vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, được thực hiện minh bạch và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng.

- Trong trường hợp lịch quay có sự điều chỉnh, Vietlott sẽ cập nhật kịp thời trên website, ứng dụng và hệ thống điểm bán để người chơi nắm bắt và không bỏ lỡ kỳ quay nào.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi chơi Power 6/55, bạn cần nhớ rằng vé trúng thưởng chỉ hợp lệ trong vòng 60 ngày kể từ khi Vietlott công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được giải quyết yêu cầu nhận thưởng.

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không nhàu nát, không bị sửa chữa hay tẩy xóa. Người chơi có thể đến điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott trên toàn quốc để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Để đảm bảo quá trình đối chiếu chính xác, người chơi được khuyến nghị đợi khoảng 60 phút sau khi buổi quay số kết thúc rồi mới kiểm tra vé và thực hiện nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi vé trúng thưởng được xác minh đúng quy định, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành thanh toán giải thưởng trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

- Nếu xuất hiện khiếu nại, tranh chấp hay dấu hiệu bất thường liên quan đến vé trúng, quá trình chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận, nhằm bảo đảm sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tham gia.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 áp dụng cho vé trúng đủ 6 số, bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy giống Jackpot 1.

- Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt; nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 22/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.