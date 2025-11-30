Vietlott 30/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 30/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 30/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 30/11 - Xổ số Mega 6/45 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 30/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 30/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 28/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/11/2025

Vietlott 28/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/11/2025

- Vietlott 26/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/11/2025

Vietlott 26/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/11/2025

- Vietlott 23/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/11/2025

Vietlott 23/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/11/2025

- Vietlott 21/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/11/2025

Vietlott 21/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/11/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Các kỳ quay số Mega 6/45 của Vietlott diễn ra vào lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo lịch cố định giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp lịch quay thay đổi, Vietlott sẽ thông báo ít nhất 5 ngày trước trên website, ứng dụng và các điểm bán vé, để người chơi chủ động cập nhật.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống tự động, đồng thời giám sát chặt chẽ, đảm bảo kết quả minh bạch, công bằng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các điểm sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay mới được công nhận là trúng giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; những vé mua sau thời điểm này sẽ được áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải phải làm thủ tục trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể được nhận trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, giúp người chơi nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

- Đối với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm hồ sơ nhận thưởng, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Vietlott cam kết chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, mang đến sự yên tâm cho tất cả người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 của Vietlott phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật hạn chế tham gia dự thưởng.

- Tất cả giải thưởng sẽ được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuế và tài chính.

- Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website của Vietlott, người chơi cần điền thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận tiện, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 30/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.