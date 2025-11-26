Vietlott 26/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 26/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 26/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 26/11 - Xổ số Mega 6/45 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 26/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 23/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/11/2025

Vietlott 23/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/11/2025

- Vietlott 21/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/11/2025

Vietlott 21/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/11/2025

- Vietlott 19/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/11/2025

Vietlott 19/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/11/2025

- Vietlott 16/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/11/2025

Vietlott 16/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/11/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 của Vietlott được quay vào lúc 18h00 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo thành lịch cố định để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp thời gian quay số có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng và các điểm bán vé, giúp người chơi nắm bắt kịp thời.

- Mỗi phiên quay Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống tự động, đồng thời được kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác cao.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý:

- Vé hợp lệ: Chỉ những tờ vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay mới được công nhận là trúng giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; các vé mua sau thời điểm này sẽ áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải phải làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể nhận trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, giúp người chơi nhanh chóng và thuận tiện hoàn tất thủ tục.

- Với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm hồ sơ nhận thưởng, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Vietlott cam kết chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, mang lại sự yên tâm cho tất cả người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 của Vietlott phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật hạn chế tham gia dự thưởng.

- Mọi khoản tiền thưởng sẽ được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện đúng quy định về tài chính, thuế hiện hành.

- Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để thuận tiện cho việc xác minh và đảm bảo quyền lợi khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 26/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.