Vietlott 4/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 4/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 4/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/12 - Xổ số Power 6/55 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/12/2025 - Vietlott Power 6/55 4/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot hấp dẫn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, thu hút đông đảo người chơi.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình minh bạch, công khai và giám sát nghiêm ngặt.

- Mọi thay đổi về lịch quay sẽ được Vietlott cập nhật kịp thời trên website, ứng dụng và tại các điểm bán, giúp người chơi nắm bắt thông tin đầy đủ và không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé cần giữ nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay can thiệp. Người chơi có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận giải.

- Nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và nhận thưởng, nhằm tránh nhầm lẫn khi đối chiếu kết quả.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng sẽ nhận giải từ Vietlott hoặc đại lý ủy quyền trong tối đa 5 ngày làm việc, có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn về vé trúng, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng xác minh và đưa ra kết luận, nhằm đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ cho tới khi có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy tương tự Jackpot 1.

- Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt; nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia thưởng theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 4/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.