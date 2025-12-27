Vietlott 27/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 27/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 27/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 27/12 - Xổ số Power 6/55 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/12/2025 - Vietlott Power 6/55 27/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 25/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/12/2025

Vietlott 25/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/12/2025

- Vietlott 23/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/12/2025

Vietlott 23/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/12/2025

- Vietlott 20/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/12/2025

Vietlott 20/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/12/2025

- Vietlott 18/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/12/2025

Vietlott 18/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, nổi bật với cách tham gia đơn giản và cơ hội trúng Jackpot giá trị rất lớn, có thể đạt mức hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tiến hành quay số Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy mỗi tuần, với quy trình được thực hiện công khai, rõ ràng và có giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm thông qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé số Power 6/55 chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số; quá thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị.

- Người trúng giải cần bảo quản tờ vé cẩn thận, đảm bảo không bị rách, nhàu nát hay tẩy xóa, và có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để việc đối chiếu kết quả chính xác và hạn chế nhầm lẫn, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra và tiến hành các bước lĩnh giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể làm thủ tục nhận thưởng tại trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền; tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của vé trúng, Vietlott sẽ tạm dừng việc chi trả cho đến khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng khớp toàn bộ 6 số, có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa tìm được người trúng thưởng.

- Jackpot 2 áp dụng cho trường hợp trùng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn theo cơ chế quy định.

- Ngoài hai giải Jackpot, cơ cấu giải thưởng còn có: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất; nếu có nhiều người cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 27/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.