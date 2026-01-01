Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

(VTC News) -

Ngày 1/1, mạng xã hội đang làn truyền clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao rồi tông thẳng vào ô tô điện của một hãng taxi đang hoạt động ở TP Huế. Cú tông quá mạnh khiến 2 người văng xuống đường nằm bất động, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h50 ngày 1/1 tại giao lộ Đội Cung - Lê Lợi (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Vào thời gian trên, anh H.T.Q. (SN 2003, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) lái taxi biển kiểm soát 75E-007.xx chạy trên đường Lê Lợi theo hướng từ cầu Đập Đá về đường Đội Cung.

Khoảnh khắc 2 thanh niên đi xe máy lao như tên bắn tông thẳng vào taxi rồi ngã văng xuống đường được camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại.

Khi đến vị trí giao lộ nói trên, taxi xảy ra chạm với xe máy 75AA-411.xx do L.N.H. (SN 2001) lái, chở phía sau là Đ.N.H.N. (SN 2001) cùng trú phường Thuận An (TP Huế) đang đi theo hướng từ cầu Trường Tiền. Theo camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại thì 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao và tông thẳng vào taxi.

Vụ tai nạn khiến L.N.H bị thương ở chân trái; Đ.N.H.N bị thương vùng mặt, cả hai được đưa đi kiểm tra, chăm sóc y tế, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng TP Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cũng vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế Trần Thanh H. (SN 1985, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lái xe khách biển kiểm soát 37F-002.xx của nhà xe Dũng Mạnh chạy tuyến Nghệ An - Lao Bảo (Quảng Trị) về hành vi "Vượt xe tại vị trí có biển báo cấm vượt".

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được phản ánh, lúc 20h51 ngày 12/12, trên tuyến quốc lộ 9 ở Quảng Trị có tài xế xe khách biển số 37F-002.xx của nhà xe Dũng Mạnh có hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt xe, suýt gây tai nạn với xe chạy ngược chiều.

Tin báo này được Cục CSGT chuyển xuống Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị để xác minh, xử lý. Qua đó, lực lượng CSGT Quảng Trị xác định tài xế điều khiển xe khách vượt ẩu kể trên là Trần Thanh H.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) với hành vi trên, tài xế Trần Thanh H. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.