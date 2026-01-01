Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 1/1/2026 - XSTN 1/1

XSTN 1/1. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 1/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 1/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.
- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.
