Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/12/2025 - XSTN 25/12

XSTN 25/12. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 25/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/12/2025 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 25/12/2025

Xem lại KQXS Tây Ninh các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSTN 18/12, kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 18/12/2025

XSTN 18/12, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/12/2025.

- XSTN 11/12/2025

XSTN 11/12, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/12/2025.

- XSTN 4/12/2025

XSTN 4/12, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/12/2025.

- XSTN 27/11/2025

XSTN 27/11, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 27/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.