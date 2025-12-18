Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/12/2025 - XSTN 18/12

XSTN 18/12. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 18/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/12/2025 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 18/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.