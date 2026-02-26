Khai ấn Đền Trần lúc 23h15 ngày 14 tháng Giêng, phát ấn vào 5h ngày rằm

(VTC News) -

Chiều 26/2, UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với các sở, ngành và phường Nam Định về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Bính Ngọ năm 2026, rà soát các khâu tổ chức, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách tham dự lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 4/3 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 Âm lịch) tại khu di tích Đền Trần. Đây là lễ hội truyền thống đầu xuân có ý nghĩa quan trọng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái, xin ấn cầu may.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Khánh Dũng)

Lễ hội Khai ấn Đền Trần được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ công lao các vua Trần và các bậc tiền nhân có công với dân, với nước. Nhiều năm qua, lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, tâm linh mà còn là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc trong đời sống cộng đồng mỗi dịp đầu năm mới.

Nghi thức trọng tâm của lễ hội diễn ra tối 14 tháng Giêng. Cụ thể, từ 22h15 đến 22h40 là nghi lễ dâng hương tại Đền Trần do UBND phường chủ trì. Đây là nghi thức mở đầu, thể hiện lòng thành kính, tri ân tiền nhân và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Vào 23h15 cùng ngày, nghi lễ Khai ấn được thực hiện trong nội cung Đền Thiên Trường. Đây là thời khắc linh thiêng và được mong đợi nhất của lễ hội. Nghi thức được tổ chức trang nghiêm theo đúng trình tự truyền thống, bảo đảm yếu tố tâm linh và giá trị lịch sử của di tích.

Từ 5h ngày rằm tháng Giêng, ban tổ chức phát ấn cho người dân và du khách tại các địa điểm: Nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và Đền Trùng Hoa. Phương án phát ấn được bố trí sao cho bảo đảm trật tự, an toàn, tránh chen lấn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận ấn một cách văn minh.

Ấn Đền Trần mang ý nghĩa cầu chúc phúc lộc, bình an, thành đạt trong năm mới. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của lễ hội không chỉ nằm ở việc xin ấn mà còn ở tinh thần hướng về cội nguồn, tri ân tiền nhân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa góp phần tạo không khí vui tươi đầu xuân nhưng vẫn bảo đảm tính tôn nghiêm của di tích. Các chương trình nghệ thuật, hoạt động phục vụ du khách được tổ chức tiết chế, tránh phô trương, giữ gìn bản sắc truyền thống.