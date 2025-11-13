Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/11/2025 - XSTN 13/11

XSTN 13/11. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải .
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Nếu vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.
- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.
- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.
- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.
- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.
- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.
- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.
