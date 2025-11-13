Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/11/2025 - XSTN 13/11

XSTN 13/11. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/11/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 13/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải .

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 13/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.