Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 30/10/2025 - XSTN 30/10

XSTN 30/10. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 30/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 30/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 30/10/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 30/10/2025

Xem thêm KQXS Tây Ninh các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSTN 23/10, kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 23/10/2025

XSTN 23/10, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 23/10/2025.

- XSTN 16/10/2025

XSTN 16/10, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/10/2025.

- XSTN 9/10/2025

XSTN 9/10, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 9/10/2025.

- XSTN 2/10/2025

XSTN 2/10, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 2/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh bao gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trúng 5 số, mỗi giải nhận được 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trúng 5 số, mỗi giải nhận được 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trúng 5 số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trúng 5 số, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trúng 4 số, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trúng 4 số, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trúng 2 số, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 30/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.