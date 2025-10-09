Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/10/2025 - XSTN 9/10

XSTN 9/10. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 9/10/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 9/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

