5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá xăng tăng, nhiều người tiêu dùng đang thay đổi các thói quen đổ xăng cũ để tiết kiệm hơn. Việc nắm vững các kỹ thuật cơ bản sẽ giúp tài xế bảo vệ túi tiền và độ bền của động cơ một cách đáng kể.

Mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh

Việc tiết kiệm xăng không đòi hỏi những thay đổi lớn mà bắt đầu từ việc điều chỉnh những thói quen nhỏ nhất. Các mẹo vặt dưới đây khi cộng dồn qua thời gian sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể cho ngân sách của tài xế và góp phần giảm thiểu lãng phí tài nguyên môi trường.

Thời điểm "vàng" để đổ xăng

Các tài xế nên đổ xăng vào buổi sáng sớm hoặc đêm muộn. Xăng dầu là loại hàng hóa cực kỳ nhạy cảm với nhiệt. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, thể tích xăng sẽ giãn nở, đồng nghĩa với việc cùng một số tiền chi trả, tài xế sẽ nhận được khối lượng nhiên liệu thực tế ít hơn so với khi trời mát mẻ.

Các tài xế nên đổ xăng vào sáng sớm, đêm muộn hoặc khi thời tiết mát mẻ. (Ảnh: Phạm Duy)

Tại các trạm xăng, mặc dù bể chứa được đặt dưới lòng đất, nhưng mặt đất vẫn hấp thụ nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời suốt cả ngày dài. Việc đổ xăng vào buổi sáng sớm, khi nhiệt độ đất còn thấp và xăng ở trạng thái đậm đặc nhất, giúp tài xế nhận được lượng xăng "nặng" nhất trên mỗi lít đo được qua đồng hồ. Ngược lại, vào những buổi trưa nắng gắt, một phần thể tích thực chất bao gồm cả hơi xăng và sự giãn nở nhiệt không đáng có.

Quy tắc nửa bình

Nhiều tài xế có thói quen đợi kim xăng chạm vạch đỏ, thậm chí khi đèn báo vàng nhấp nháy mới vội vàng ghé vào trạm. Đây là sai lầm phổ biến khiến xe tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn dự kiến. Khi bình xăng trống rỗng, khoảng không gian bên trong tạo điều kiện cho xăng bay hơi nhanh chóng hơn do diện tích tiếp xúc lớn.

Bằng cách duy trì mức xăng tối thiểu ở mức nửa bình, tài xế đang giảm bớt khoảng trống phía trên, từ đó hạn chế tối đa sự bốc hơi của nhiên liệu. Ngoài ra, việc luôn để bình xăng quá thấp còn khiến bơm xăng dễ bị nóng và nhanh hỏng do phải hút cả những cặn bẩn lắng đọng dưới đáy bình. Việc duy trì thói quen đổ xăng khi còn nửa bình chính là cách bảo vệ hệ thống vận hành và tài chính cá nhân một cách bền vững nhất.

Nhiều tài xế có thói quen để gần hết xăng mới đổ, như vậy cũng gây thất thoát nhiên liệu. (Ảnh: iStock)

Đổ đúng loại xăng

Sự tương thích giữa nhiên liệu và động cơ là yếu tố then chốt quyết định hiệu suất tiêu hao. Mỗi dòng xe đều được nhà sản xuất thiết kế để hoạt động tối ưu với một chỉ số octane cụ thể, ví dụ như E10 hoặc RON 95. Việc đổ sai loại xăng không chỉ khiến động cơ hoạt động kém hiệu quả mà còn làm tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn để đạt được cùng một mức công suất.

Hơn nữa, việc duy trì đổ cùng một loại xăng chất lượng tại các hệ thống trạm uy tín giúp hệ thống phun xăng điện tử hoạt động ổn định. Khi tài xế thay đổi loại xăng liên tục hoặc dùng xăng kém chất lượng, bộ điều khiển trung tâm (ECU) phải liên tục điều chỉnh các thông số đánh lửa, dẫn đến việc đốt cháy không hoàn toàn và lãng phí nhiên liệu. Tài xế nên trung thành với loại xăng phù hợp nhất với khuyến cáo của nhà sản xuất để xe luôn ở trạng thái tiết kiệm nhất.

Tài xế nên đổ đúng loại xăng phù hợp với phương tiện. (Ảnh: Phạm Duy)

Không đổ xăng đầy bình

Nhiều người có thói quen yêu cầu nhân viên "đầy bình" để đỡ mất công ghé trạm nhiều lần. Tuy nhiên, việc đổ xăng tràn lên tận cổ bình chứa thực tế lại gây lãng phí.

Khi đổ xăng đầy bình, lượng xăng từ vòi bơm nhiều khi bị tràn ra ngoài gây lãng phí. Bên cạnh đó, xăng cần một khoảng không gian nhất định để giãn nở và bay hơi. Đổ quá đầy có nguy cơ gây hại vì làm cho xe phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và phải hoạt động một cách nặng nề và thiếu trơn tru.

Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí sửa chữa mà còn làm giảm khả năng kiểm soát tiêu hao nhiên liệu của xe. Việc tính toán mức xăng đủ cho hành trình là lựa chọn thông minh nhất.

Đổ xăng quá đầy, tràn ra ngoài hay đóng nắp bình xăng không chặt là những nguyên nhân gây lãng phí xăng. (Ảnh: iStock)

Đóng chặt nắp bình và đỗ xe nơi bóng râm

Sau khi kết thúc quá trình đổ xăng, hãy chắc chắn rằng nắp bình xăng đã được vặn chặt chẽ cho đến khi nghe thấy tiếng "tạch". Nắp bình không kín là nguyên nhân hàng đầu khiến xăng bị thất thoát qua con đường bay hơi, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Một chiếc nắp bình lỏng lẻo có thể khiến nỗ lực tiết kiệm của tài xế trở nên vô nghĩa, quên đóng nắp bình xăng có thể gây ra cháy nổ, và gia tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp.

Vị trí đỗ xe sau đó cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nếu bạn đỗ xe dưới cái nắng gay gắt trong nhiều giờ, nhiệt độ trong bình chứa tăng cao sẽ đẩy nhanh quá trình bốc hơi của xăng qua các van thông tiết. Tài xế nên u tiên đỗ xe dưới bóng cây, mái che hoặc trong hầm gửi xe. Đây là mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để bảo toàn lượng nhiên liệu quý giá bạn vừa nạp vào, giúp hành trình di chuyển trở nên kinh tế và an toàn hơn.