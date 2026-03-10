Cây cổ thụ bật gốc giữa đêm ở Đà Nẵng, nghi do đào đường

Sáng 10/3, lực lượng chức năng đã rào chắn, tạm thời phong tỏa khu vực cây cổ thụ ngã đổ trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để bảo đảm an toàn và tổ chức xử lý hiện trường.

Cây cổ thụ trung tâm Đà Nẵng ngã đổ, nghi do đào đường.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 9/3, một cây xanh lớn ven đường bất ngờ bật gốc, nghiêng sát vào nhà dân khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm trên, nhiều người nghe một tiếng nổ lớn, ngay sau đó toàn bộ hệ thống đèn điện trên đoạn đường vụt tắt.

Kiểm tra ra bên ngoài, họ phát hiện cây xanh lớn đã bật gốc, ngọn cây ngã sát vào hai ngôi nhà phía đối diện.

Anh Trần Nhật, chủ nhà số 298 đường Phan Châu Trinh, cho biết khi xảy ra sự việc trong nhà có 5 người đang ngủ.

"Nghe tiếng nổ lớn, tôi mở cửa ra thì thấy cây xanh khổng lồ đổ ngay trước cửa nhà nên rất hoảng loạn. Gia đình phải tạm thời sơ tán ra ngoài để bảo đảm an toàn” – anh Nhật kể.

Theo anh Nhật, trước đây gia đình và một số hộ dân lân cận đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương cắt tỉa cây cổ thụ đối diện vì thân cây rất lớn và có xu hướng nghiêng về phía nhà dân.

Hiện trạng ghi nhận vào sáng nay 10/3.

Một hộ dân gần hiện trường cho biết đây là cây xanh lớn tồn tại nhiều năm, tán rộng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, thân cây cao hơn chục mét bị bật gốc, phần gốc nằm ngay sát đoạn đường đang thi công.

Khi đổ, ngọn cây vươn sang phía đối diện, ập vào trước cửa nhà dân và đè lên hệ thống dây điện. Cây ngã đổ cũng khiến trụ điện đối diện nứt gãy, lòi cốt thép.

Sự cố khiến một đoạn đường Phan Châu Trinh mất điện, giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Sáng 10/3, lực lượng chức năng đã rào chắn, tạm phong tỏa khu vực.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng lập chốt chặn hai đầu đường để bảo đảm an toàn, đồng thời tiến hành cắt tỉa, di dời cây xanh.

Nhân viên điện lực cũng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, sớm khôi phục nguồn điện cho khu vực